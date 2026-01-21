Наказание с учетом инфляции

Госдума в первом чтении одобрила проект изменений в Уголовный кодекс о существенном (в некоторых случаях — пятикратном) повышении штрафов по более чем 30 экономическим статьям — речь, например, идет о таких преступлениях, как уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство или преднамеренное банкротство. Необходимость «индексации» объяснена тем, что штрафы не пересматривались уже около 20 лет, а также повышением в 2024 году порогов ущерба для квалификации ряда экономических преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В среду, 21 января, Госдума одобрила в первом чтении проект изменений в Уголовный кодекс (УК), предусматривающий увеличение штрафов за 35 «предпринимательских» преступлений — документ был внесен в нижнюю палату правительством. Как пояснила представлявшая законопроект замглавы Минюста Елена Ардабьева, повышение размера штрафов призвано «адаптировать» их к нынешним социально-экономическим реалиям — суммы не пересматривались уже более 20 лет. В частности, по 13 статьям УК штрафы остаются неизменными с 2003 года, в то время как накопленная инфляция за это время составила более 400%.

Вторая причина — принятое в 2024 году повышение порогов крупного и особо крупного ущерба для квалификации ряда экономических преступлений. Например, значение крупного размера при неуплате налогов выросло с 15 млн до 18,75 млн руб., а особо крупного — с 45 млн до 56,2 млн руб. По словам Елены Ардабьевой, за счет роста порогов было декриминализировано примерно треть таких преступлений. Так что Минюст проработал с бизнесом вопрос о мерах, необходимых для того, чтобы в качестве основного наказания по экономическим преступлениям назначались именно штрафы, а не лишение свободы или иные виды наказаний. Замминистра отметила, что с 2023 года наблюдается рост сумм назначаемых судами штрафов.

Согласно проекту, пересматриваются минимальные и максимальные размеры штрафов.

Например, за уклонение от уплаты налогов они вырастут с 100–500 тыс. до 0,5–2,5 млн руб., за фиктивное банкротство — с 100–300 тыс. до 0,5–1,5 млн руб., за преднамеренное — с 200–500 тыс. до 0,8–2 млн руб. Максимальное наказание за незаконное осуществление предпринимательской деятельности увеличится с 300 тыс. до 1,5 млн руб., за изготовление и сбыт поддельных денег — с 1 млн до 5 млн руб. Верховный суд и Счетная палата, как следует из представленных заключений на законопроект, инициативу поддержали без возражений.

Депутатов же в основном беспокоили вопросы соразмерности новых штрафов совершенным деяниям, однако их оценки в этой части разошлись. Одни полагали, что рост слишком значительный — депутат от КПРФ Нина Останина в качестве примера привела повышение верхней планки штрафа за нарушение авторских прав с 200 тыс. до 1 млн руб. Другие, напротив, посчитали, что в некоторых случаях штрафы могли быть и выше — по мнению внефракционного депутата Евгения Марченко, недостаточными оказались размеры наказания, например, за изготовление и сбыт поддельных денег.

И в том и в другом случае Елена Ардабьева пояснила, что предложенные размеры штрафов были получены в результате «простого арифметического действия» — путем умножения на накопленную с момента установления текущих размеров штрафов инфляцию.

Максимальный размер штрафов в целом в УК ограничен суммой в 5 млн руб.— для введения более высоких штрафов, например за подделку денег, пришлось бы пересмотреть эту норму. При этом, напомнила Елена Ардабьева, в зависимости от серьезности ущерба штрафом нарушитель может и не отделаться — в УК, как известно, есть и иные виды наказания, которые также могут назначать, в том числе лишение свободы.

Евгения Крючкова