Пермский «Молот» обыграл лидера чемпионата

Хоккеисты «Молота» в домашнем матче чемпионата ВХЛ победили лидера турнира новокузнецкий «Металлург». Игра завершилась со счетом 2:1. Гости первыми сумели отличиться, забив шайбу в третьем периоде. Но пермяки довольно быстро сумели отыграться, результативный бросок совершил Павел Синявский. Основное время поединка завершилась вничью, а в овертайме Игорь Зенчиков принес победу пермской команде.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Следующую игру подопечные Льва Бердичевского проведут так же на домашнем льду в ближайшую пятницу.