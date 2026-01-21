В Ирбите экс-участкового осудили на 3,5 года за превышение полномочий

Ирбитский районный суд (Свердловская область) вынес приговор 26-летнему бывшему участковому уполномоченному полиции Дмитрию Кириллову по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе региона. Он признан виновным по п. «а», «б» ч.3 ст.286 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в СКР, в ночь на 27 февраля 2025 года Кириллов выехал по вызову в село Белослудское. Поводом стало сообщение о возможном алкогольном психозе у местного жителя. Вместо оказания помощи он нанес потерпевшему не менее десяти ударов по голове и телу, а затем применил наручники без законных оснований.

Следствие квалифицировало эти действия как существенное нарушение прав гражданина. В ходе суда подсудимый признал, что нарушил процедуру, не зарегистрировав выезд и не сообщив в дежурную часть. При этом осужденный отрицал умысел на применение насилия.

Суд назначил Кириллову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен звания «лейтенант полиции» и на два года лишен права занимать должности в правоохранительных органах.После оглашения приговора экс-полицейского взяли под стражу в зале суда.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в связи с допущенным проступком участковый был уволен из системы МВД в марте 2025.«За просчеты в воспитательной работе с личным составом к строгой дисциплинарной ответственности приказом начальника ГУ МВД области были привлечены два непосредственных руководителя ныне осужденного экс-участкового. Им объявлены выговоры»,— добавил полковник Горелых.

Полина Бабинцева