Объем инвестиций в экономику Ленобласти в 2025 году превысил 1,3 трлн рублей

Объем инвестиций в экономику Ленинградской области по итогам 2025 года превысил 1,3 трлн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Общий портфель инвестиций в области составляет 7,2 трлн рублей. Если учитывать совокупный объем инвестиций, Ленинградская область занимает второе место в России после Москвы, отметил глава региона.

В 2024 году инвестиции в экономику Ленобласти достигли 1,1 трлн рублей, что стало рекордным показателем. Таким образом, год к году объем вложений вырос на 18,2%.

Артемий Чулков