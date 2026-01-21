Волгоград примет международный юношеский турнир UEFA в апреле

С 23 по 29 апреля в Волгограде пройдет турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). В состязании примут участие футболисты 2011 года рождения из России, Сербии, Ганы и Казахстана, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Фото: Марина Окорокова Волгоград примет юношеский турнир UEFA в апреле

Фото: Марина Окорокова

Команды сыграют по три матча по круговой системе. Поединки пройдут на стадионах «Зенит» и ВГАФК. «Сыграем в Волгограде с тремя соперниками высокого класса. Сборная Ганы — один из флагманов в Африке, они регулярно играют и на взрослых мировых первенствах, и на юношеских и молодежных часто выходят в финальную часть. С Казахстаном мы встречались уже много раз, в том числе на турнире развития в Минске. Еще один соперник — Сербия, уровень игроков из этой страны всегда очень высокий. Много внимания уделяется индивидуальной подготовке футболистов, которые затем становятся востребованы в Европе. Сербы также довольно-таки сильны в тактическом плане», — рассказал старший тренер сборной России U-16 Станислав Коротаев.

Кроме Волгограда, среди российских городов турнира UEFA заявлен Сочи. Там выступят сборные среди девушек до 16 лет. По информации РФС, соперницы россиянок пока неизвестны. Команды российских футболистов выступят на соревнованиях с национальным гимном и флагом.

Серия турниров развития была запущена UEFA в 2012 году. Россия принимает их второй раз.

Марина Окорокова