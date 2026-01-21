Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о характере отношений между Евросоюзом и США. В социальной сети Х он назвал выбор между «счастливым вассалом» и «несчастным рабом» трудным.

Господин де Вевер сделал эти замечания в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подчеркнув зависимость Европы от Вашингтона. Его слова стали реакцией на стремление президента США Дональда Трампа к присоединению Гренландии, что вызвало напряжение в отношениях между Европой и США.

Кирилл Дмитриев также опубликовал пост, в котором провел параллель между лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и возможными последствиями для Европы. Он написал: «Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?».