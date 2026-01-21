2016-й вспомнили все

«2026-й — это новый 2016-й»: тренд с таким названием набирает обороты в соцсетях. В англо- и русскоязычном сегментах интернета звезды, бизнесмены и простые пользователи выкладывают фото и видео десятилетней давности, характеризуя этот период как свои лучшие времена. Стилисты составляют подборки образов в духе 2016 года, создаются специальные плейлисты и даже фото обрабатывают фильтрами тех лет. Ностальгия наблюдается во всех сферах. “Ъ FM” пообщался с предпринимателями и узнал, как они запомнили 2016 год?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Директор по продажам компании «Метриум» Константин Шибецкий вспоминает, что тогда квадратный метр жилья в столице подешевел на 5%, а скидки от застройщиков достигали 20–25%. Это редчайший случай на рынке недвижимости, отмечает Константин Шибецкий: «2016 год был ознаменован тем, что цены на недвижимость, как это ни странно, были скорректированы. Рынок недвижимости, начиная с 2014-го, несколько просел, и объекты стали дешевле. Сейчас мы живем в другое время, у нас более выраженная инфляция. Деньги были немножко другие, несмотря на 2014 год, который считается одним из эпохальных, обозначающих очередной кризис на уровне 1998-го, 2008-го. Если вернуться в тот период и посмотреть на цены, включая недвижимость, то это совершенно другой уровень. Конкретные цифры за тот период я, конечно, назвать не смогу, но по ощущениям они были не менее чем в два раза ниже, чем сейчас.

Естественно, все мы мечтаем с этими деньгами отправиться в другое время, чтобы ими можно было распорядиться на полную катушку. С этим связано желание вернуться в 2016 год».

Лидер в рейтинге самых популярных по продажам автомобилей за десять лет не сменился, им остается отечественная Lada. При этом на втором месте в 2016-м была Kia. Самую популярную модель — Rio — можно было купить за 600 тыс. руб. Hyundai Solaris, замыкавший тройку по продажам, был даже на несколько десятков рублей дешевле. В тот год в столице открылись несколько знаковых ресторанов. Среди них — Erwin, «Казбек» и «Северяне».

При этом сейчас гастроиндустрия намного более интересная, чем десять лет назад. При всех возможностях для бизнеса в тот период, уточняет ресторатор, автор проекта «Сысоев FM» Александр Сысоев: «С точки зрения ресторанной индустрии 2016 год — это момент появления первых концепций и формирования ресторанных групп, которые отсутствовали на рынке. В 2016 году были только первые звоночки о том, что российская ресторанная индустрия станет очень сильной, востребованной, и это будет фантастически новая, прибыльная, интересная и яркая сфера.

В медиа только-только появлялись Telegram-каналы, которые набирали 2-3 тыс. подписчиков, все смотрели на них сквозь пальцы, в том числе и большие медиа-холдинги, думая, что это некий хайп, который пройдет совсем скоро. Это был отличный год, многое только начиналось. Мне кажется, что то, что мы имеем спустя десять лет, гораздо интереснее, активнее и ярче, чем было тогда. Искать в 2016 году чего-то особенного я бы не стал».

Максимальная ставка НДС в 2016-м составляла 18%. Десять лет назад проще было заниматься не только бизнесом, но и воплощать в жизнь благотворительные проекты, отмечает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Кажется, это было так недавно и близко, что ты понимаешь: десять лет проскочили как одна минута. Но, наверное, самое яркое то, что в 2016-м я очень активно вела проект благотворительных чтений, когда друзья, партнеры и товарищи собирались и читали по ролям выбранную пьесу. Книга обменивалась на благотворительный взнос, и мы за тот год поддержали более шести инициатив — от печати книг для слабовидящих до проектов, связанных с благотворительной помощью детям. Знаете, в чем разница? Тогда люди гораздо легче и более щедро делились, делали пожертвования часто и достаточно регулярно. Сейчас гораздо сложнее стало собирать деньги на благотворительность».

Сеть «Читай-город» поделилась главными бестселлерами 2016 года. На первом месте — Джоан Роулинг с двумя частями книги «Гарри Поттер и Проклятое дитя». А в десятке — Джордж Оруэлл с антиутопией «1984». Книга за это время подорожала на 40%.

Юлия Савина