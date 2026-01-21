Путин поручил продлить работу яслей и детсадов до 20:00

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продлить работу ясельных групп и детских садов до 20:00, чтобы это не мешало матерям быстрее возвращаться к работе и сохранять профессиональную квалификацию. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства после «Прямой линии», и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает эти и другие инициативы. Поручения на этот счет тоже давались», — сказал господин Путин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ответ заверил, что правительство будет взаимодействовать с губернаторами при проработке этого решения.

Продление работы детских садов до восьми часов вечера потребует дополнительного финансирования, прежде всего на оплату труда педагогов. Вместе с тем такая мера способна снизить нагрузку на работающих родителей.