Экзаменам выписали рекомендации

Вузы утвердили новые вступительные экзамены за 12 дней до окончания приема заявлений на ЕГЭ. Как сообщают «Известия», изменения затронули 48 направлений подготовки. Новые правила начнут действовать с марта 2026-го. Для большинства инженерных специальностей обязательным станет экзамен по физике. Для гуманитарных — по истории. Первую дисциплину придется сдавать для поступления на 26 направлений, вторую — на 21, уточняет издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Обновления связаны с изменениями в перечне Минобрнауки. Однако для вузов эти рекомендации носят необязательный характер, подчеркнула профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. По ее словам, абитуриентам стоит ориентироваться не только на общие рекомендации ведомства, но и на конкретные требования каждого университета: «Продумывая рекомендуемый перечень экзаменов, Министерство науки и высшего образования ориентировалось в том числе и на подготовку будущих студентов, чтобы у нас по инженерным и техническим направлениям не происходило отсева до 30% после первого-второго курсов. Так что были рекомендации, чтобы на входе ребята предъявили свои достижения именно по естественно-научным предметам и точным наукам. Многие абитуриенты, которые планируют учиться на педагогов, получают подготовку к физике, химии и биологии, но затем, как правило, в школы работать не идут. У нас очень большой дефицит учителей естественно-научных предметов: и физики, и даже и математики, и химии, и биологии. Это обсуждалось давно: чтобы на инженерные и технические направления, которые в приоритете сейчас, выпускники не информатику сдавали, а в том числе обязательно физику. Профильное министерство выпускает только рекомендации. Вузы к ним прислушиваются, но не обязаны им следовать. Есть университеты, которые сохранили свои наборы экзаменов».

С этого года вводятся ограничения на платный прием в вузы по целому ряду направлений. В их числе — стоматология, пожарное дело, архитектура и дизайн, а также нефтегазовые специальности. Основной приоритет и контрольные цифры приема сохранятся за инженерными, техническими и технологическими специальностями, рассказали собеседники “Ъ FM”. Наиболее серьезные ограничения, в том числе и на платные места, коснутся направлений «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция» и «Туризм». Многие абитуриенты и их родители остались недовольны изменениями перечня ЕГЭ по новым правилам, рассказал директор технологического университета им. Леонова Андрей Белоцерковский: «Люди же начинают подготовку к ЕГЭ с определенным упреждением, заранее. И когда выясняется, что, может быть, это не совсем то или нужно что-то еще дополнительно, это, конечно, создает неудобства. Когда эта система вводилась в 2009-2010 годах, я активно выступал за то, чтобы все сдавали ЕГЭ по всем предметам, а потом бы при поступлении можно было выбирать какую-то комбинацию. С моей точки зрения, это на школьное образование позитивно бы влияло. Есть предметы, которые нужно знать, независимо от того, куда мы поступаем. Но система, когда ты выбираешь только то, что нужно сдавать, приводит к тому, что те дисциплины, которые не востребованы, особенно и не изучаются».

20 января Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для получения школьного аттестата в 2026 году. Наименьшее количество по русскому языку — 24 балла. По базовой математике — оценка 3, для профильной — 27 баллов. Оба предмета остаются обязательными экзаменами.

Ангелина Зотина