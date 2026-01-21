Суд подтвердил взыскание с «Силовых машин» 529 млн рублей в пользу Нижневартовской ГРЭС

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с АО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» 529,2 млн рублей неустойки в пользу АО «Нижневартовская ГРЭС» (входит в холдинг «Интер РАО») и 5 млн рублей госпошлины. Это следует из материалов, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Апелляционная жалоба машиностроительного концерна была отклонена. Спор возник из-за договора, заключенного 24 марта 2020 года. По нему «Силовые машины» выступали поставщиком турбинного оборудования для модернизации двух энергоблоков Нижневартовской ГРЭС.

Из-за нарушения сроков поставки заказчик начислил неустойку и обратился в суд с требованием взыскать 1,1 млрд рублей за период с 1 июня 2022 года по 26 февраля 2025 года. В ходе разбирательства стороны представили согласованные расчеты неустойки в размере 901,1 млн рублей, однако суд первой инстанции счел возможным снизить ее до 529,2 млн рублей. Апелляция эту позицию поддержала.

Артемий Чулков