Путин поручил ускорить запуск системы единого пособия для семей

Президент России Владимир Путин потребовал как можно быстрее запустить систему выплаты единого пособия для семей. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

Глава государства сообщил, что намерен поручить администрации президента подключиться к этой работе и оказать содействие как во взаимодействии с регионами, так и с парламентом.

Обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, президент подчеркнул необходимость проанализировать, как система будет функционировать на практике. По его словам, по итогам такого анализа следует принимать дополнительные решения или корректировать уже действующие нормы.

Право на пособие имеют семьи, в которых доход на одного человека ниже регионального прожиточного минимума. При назначении учитывается имущественное положение, а размер выплаты определяется исходя из прожиточного минимума на детей. С января 2026 года из расчета доходов исключены разовые выплаты при рождении и усыновлении ребенка, а также отдельные виды финансовой помощи. Кроме того, были скорректированы требования к минимальному годовому доходу трудоспособных членов семьи.