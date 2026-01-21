Пермский Проинвестбанк взыскивает неосновательное обогащение с ФНС России

АКБ «Проинвестбанк» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ФНС РФ. Как следует из данных ресурса «Электронное правосудие», истец требует от налогового органа свыше 9,674 млн руб. Он считает, что на эту сумму ФНС неосновательно обогатилась. Другие подробности спора в карточке дела не приводятся. Предварительное судебное заседание по делу запланировано на 18 февраля текущего года.

В апреле 2021 года Центробанк отозвал у Проинвестбанка лицензию, мотивировав это нарушениями законодательства и превышением пассивов над активами. В декабре того же года Арбитражный суд Пермского края по заявлению регулятора ввел в отношении кредитной организации процедуру конкурсного производства. Однако в марте 2022 года собственники, руководство и часть кредиторов успешно обжаловали решение о признании банка банкротом в апелляции. В соответствии с решением второй инстанции, банк должен быть принудительно ликвидирован. Ликвидатором было назначено АСВ, которое до этого контролировало процедуру банкротства.