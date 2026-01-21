В 2025 году Ленобласть привлекла 403 медика по программам единовременных выплат

В 2025 году Ленинградская область привлекла по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 403 специалиста против 200 врачей в 2024-м. Улучшение показателя губернатор региона Александр Дрозденко объясняет эффективностью мер поддержки в Ленобласти – в частности, предоставлением служебного жилья.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил сегодня председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, в прошлом году регион приобрел для врачей 50 квартир. Губернатор Дрозденко заверил, что в 2026 году программа будет расширяться: закупки жилья для предоставления служебных квартир врачам и фельдшерам будут увеличиваться, жильем будут обеспечиваться дефицитные специалисты первичного звена – участковые терапевты и педиатры.

Кроме этого, регион всерьез займется подготовкой собственных кадров для здравоохранения с помощью губернаторских стипендий и обучения под контракт, а также сконцентрирует внимание на улучшении условий труда в медицинских учреждениях, в том числе через цифровизацию, которая призвана экономить время специалистов на бумажную работу.

Александра Тен