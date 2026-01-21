На ярославском автовокзале туалеты стали бесплатными

На автовокзале в Ярославле туалеты сделали бесплатными для всех пассажиров. Об этом сообщили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Фото: Правительство Ярославской области

До сегодняшнего дня для посещения санузла нужно было либо предъявить билет на автобус, либо внести плату в размере 30 руб. Как рассказали в ГБУ ЯО «Яроблтранском», помещения сдавались в аренду предпринимателю, договор с которым теперь расторгнут.

Уборка в туалетах, как и ремонт помещений теперь будет проводиться силами сотрудников «Яроблтранскома». «График уборки — стандартный, убираем каждые два часа, а при необходимости и чаще. В этом году запланирован капитальный ремонт помещений»,— рассказали в учреждении.

В планах — открыть бесплатные туалеты на всех автостанциях, обслуживаемых учреждением.

Алла Чижова