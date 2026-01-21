В Екатеринбурге скончался чемпион Европы по карате Лаша Габараев

В Екатеринбурге 21 января после продолжительной борьбы с болезнью скончался 36-летний каратист, мастер спорта международного класса Лаша Габараев, сообщили на странице организации каратэ киокушинкай в России во «ВКонтакте».

Лаша Габараев родился 27 декабря 1989 года в селе Ногир, Северо-Осетинская АССР. С шести лет он занимался каратэ, с 9 до 11 лет — дзесинмоном (бесконтактное каратэ). С 11 лет Габараев перешел в секцию киокушинкай. С 2009 года он входил в состав сборной России по каратэ киокушинкай. В 2012 году вместе со своим другом, известным спортсменом Андреем Чирковым, он основал спортивный клуб GOD HAND.

Лаша Габараев являлся обладателем черного пояса (3-й дан), призером первенств России, многократным чемпионом и призером чемпионатов России, чемпионом Кубка России. Также он был многократным победителем чемпионатов России в разделе тамешивари — разбивание твердых предметов. В 2017 году он стал серебряным призером на чемпионате Европы, а в 2021 году завоевал звание чемпиона Европы.

Прощание с ним состоится 22 января в доме прощания «Вознесение». Отпевание пройдет 23 января в Храме-на-Крови. Похоронят спортсмена на Широкореченском кладбище.

Полина Бабинцева