С горячим приветом

Прокуратура Пермского края пытается через суд расторгнуть концессионное соглашение с теплоснабжающей организацией Красновишерска, заключенное в 2007 году. По мнению надзорного органа, ООО «Теплосети» исполняет соглашение ненадлежащим образом и нарушает права граждан. В самой компании прокомментировать ситуацию не смогли, сославшись на отсутствие информации об исковых требованиях. Собеседники утверждают, что проблемы в Красновишерске возникли из-за снижения нормативов на тепло, принятых в 2019 году, что негативно сказалось на финансовом состоянии концессионера. В муниципалитете сообщили, что не получили исковые требования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заместитель прокурора Пермского края, действующий в интересах Красновишерского муниципального округа, обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Теплосети» и местной администрации. Исковое заявление поступило 19 января. Как пояснил «Ъ-Прикамье» знакомый с ситуацией источник, надзорный орган требует расторгнуть концессионное соглашение, заключенное 31 мая 2007 года между администрацией Красновишерского муниципального района и ООО «Теплосети». Кроме того, прокуратура требует возложить на ООО «Теплосети» обязанность в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу передать администрации имущество, являющееся предметом концессионного соглашения.

Как говорят источники, прокуратура считает, что концессионное соглашение исполняется ненадлежащим образом в части теплоснабжения потребителей. Это является существенным нарушением его условий и основанием для расторжения. При этом администрация округа проявляет бездействие, не предпринимает мер по расторжению договора концессии, что приводит к нарушению прав граждан и организаций.

Прокуратура также попросила суд принять обеспечительные меры и запретить ООО «Теплосети» распоряжаться имуществом, переданным в рамках концессионного соглашения, и возложить обязанность осуществлять деятельность по исполнению концессионного соглашения путем обеспечения теплоснабжения потребителей Красновишерска. Ходатайство заявителя было удовлетворено.

ООО «Теплосети» создано в соответствии с концессионным соглашением от 31 мая 2007 года. Соглашение заключено на 20 лет. Как говорится на сайте ООО, в составе имущества, переданного предприятию, находится восемь котельных, 42,87 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, насосная станция и центральный тепловой пункт для приготовления горячей воды. Гендиректором и единственным владельцем ООО является Дмитрий Комаров. Выручка за 2024 год составила 198,7 млн руб., чистый убыток — 18,1 млн руб.

Напомним, последние два отопительных сезона в Красновишерске возникают проблемы с отоплением. Так, в прошлом году прокуратура и администрация проверили температуру воздуха в нескольких жилых домах, жители которых пожаловались на низкую температуру теплоносителя. Вчера СУ СКР по Пермскому краю опубликовало также информацию о том, что Чердынским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО по факту ненадлежащей организации работы системы теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений города Красновишерска, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, с декабря 2025 года в Красновишерском городском округе наблюдались аномально низкие температуры. В этот период основные отопительные котлы, обеспечивавшие подачу теплоносителя, стали работать с перебоями. Это привело к значительному снижению температуры в помещениях жилых домов и учреждений — на 7–10 градусов ниже установленных нормативов. Ранее проверку по жалобам жителей также осуществляла прокуратура. Сообщалось, что жителям будет произведен перерасчет.

Дмитрий Комаров прокомментировать исковые требования прокуратуры не смог, отметив, что «впервые слышит об иске». На вопрос, есть ли повод для требований прокуратуры, директор теплоснабжающей организации ответил: «Повод есть всегда».

Собеседник в компании, знакомый с ситуацией, рассказал, что проблемы у общества возникли в 2019 году, после того как краевое минтарифов изменило норматив потребления тепла для жителей Красновишерска. Снижение нормативов негативно отразилось на финансовом состоянии компании и инвестиционных проектах. Кроме того, у ООО «Теплосети» возникли долги перед поставщиками. Компания, не согласившись с утвержденными нормативами, оспорила решение минтарифов в краевом суде (соответствующие решения опубликованы на сайте суда.— «Ъ-Прикамье»). Несмотря на это, финансовые потери от принятых ранее решений компании возмещены не были.

По словам источника «Ъ-Прикамье», претензии прокуратуры могут привести к банкротству компании. Он также усомнился, что муниципалитет сможет самостоятельно обеспечить теплом жителей Красновишерска после возвращения ранее переданного в концессию имущества. Собеседник говорит, что с момента заключения соглашения прошло почти 20 лет, большая часть оборудования пришла в негодность и была списана. «Оборудование и организация отопительного процесса требуют немалых вложений, что будет довольно сложно для муниципалитета с дефицитом бюджета. Целесообразнее дождаться окончания данного концессионного соглашения в 2027 году и объявить конкурс на новое с учетом всех современных требований»,— полагает источник.

В администрации Красновишерска вчера на запрос „Ъ-Прикамье“ сообщили, что иск к ним не поступил. В МинЖКХ также сообщили, что не располагают содержанием и сформулированными исковыми требованиями прокуратуры.

Ирина Суханова