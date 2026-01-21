БАС — и в точку

Минпромторг Пермского края анонсировал планы по созданию трех площадок с технической инфраструктурой для беспилотников. По данным «Ъ-Прикамье», их территорию планируется использовать для выполнения полетов беспилотников среднего и тяжелого классов. Как говорят источники, в качестве возможных мест размещения объектов якобы рассматривались район поселка Ферма, Осенцовского промузла и правый берег Камы. Строительство планируется в рамках федерального проекта, согласно которому к 2030 году все регионы РФ должны быть оснащены инфраструктурой для беспилотных авиасистем (БАС). Эксперт считает, что в будущем работа таких площадок сможет стать коммерчески прибыльной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе вчерашнего заседания комитета по промышленности, экономической политике и налогам при Законодательном собрании Пермского края глава краевого минпрома Алексей Чибисов доложил о перспективах и мерах поддержки развития беспилотных авиационных систем в регионе. По его словам, в 2028 году на территории Пермского края планируется создание и модернизация посадочных площадок для беспилотных воздушных судов (БВС). Всего оборудуют три базы, на которых будет создана специальная инфраструктура для эксплуатации беспилотников. В частности, речь идет о техническом обслуживании, местах для хранения топлива, зарядных станциях и цехах для ремонта БВС. Планируется, что создание инфраструктуры будет проходить с привлечением средств федерального бюджета. Предполагаемые места для размещения инфраструктуры БВС и прочие детали проекта министр не уточнил.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» источник, близкий к правительству, это будут так называемые открытые площадки, инфраструктурой которых на определенных, в том числе и коммерческих, условиях могут пользоваться все эксплуатанты БПЛА.

По словам собеседников «Ъ-Прикамье» в авиаотрасли, площадки планируется использовать для выполнения полетов беспилотников среднего (от 30 до 500 кг) и тяжелого класса (свыше 500 кг). По их данным, в качестве возможных мест размещения площадок якобы обсуждался район поселка Ферма в Пермском муниципальном округе, а также район Осенцовского промузла и правый берег Камы. Впрочем, окончательно вопрос о местонахождении площадок еще не решен. «В любом случае предстоит решить массу вопросов, в том числе связанных с организацией воздушного движения»,— отмечает один из них.

Как указано в документе, опубликованном в парламентской системе «Кабинет депутата», создание инфраструктуры будет проходить с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем». По планам правительства, к 2030 году все 89 субъектов РФ должны быть оснащены унифицированной инфраструктурой для обеспечения полетов БВС. Проектом предусмотрено также, что к тому же году в России должна появиться 241 площадка для приема и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), при этом 49 таких зон будет на территории аэродромов. Всего на мероприятия по развитию беспилотных систем в 2025–2030 годах планируется направить 713,6 млрд руб.

Отметим, что в 2025 году правительство РФ предоставило Пермскому краю 552,8 млн руб. на создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем. Средства субсидии предусматривались на цели создания производственных линий газотурбинных двигателей для БПЛА самолетного типа, линейки электрических двигателей, силовых авиационных и интеллектуальных конструкций для беспилотных авиационных систем. По данным Алексея Чибисова, в 2026 году плановые объемы производства полетных контроллеров составят 100 тыс. единиц, рам и силовых конструкций — 10 тыс. единиц, электрических двигателей — 2 тыс. единиц, малогабаритных газотурбинных двигателей (МГТД) — 50 единиц. Их созданием занимается НПЦ «Парма-БАС». Сегодня центр включает в себя 12 резидентов, в том числе «ОДК-СТАР», «Роботех», «МоторСкай», «ПрогнозРНМ» и «УралОмегаПласт». В основном на территории Прикамья беспилотные системы применяются в сельской, строительной, логистической отраслях, а также в области ТЭК и территориальной безопасности.

Учредитель ООО «Беспилотные авиационные системы Урала» Вадим Балдин говорит, что в будущем эксплуатация таких площадок может быть интересной в коммерческом плане. «Об этом можно будет говорить после окончания боевых действий и снятия ограничений на полеты БПЛА»,— отметил эксперт. По его словам, средние и тяжелые беспилотные аппараты могут широко применяться для обработки сельхозкультур, борьбы с сорняками, теоретически с их помощью можно доставлять социально значимые товары в удаленные населенные пункты. «В то же время необходимо решить ряд организационно-правовых вопросов, прежде всего с получением сертификата типа на беспилотное воздушное судно,— почсняет господин Балдин.— Сегодня стоимость его оформления, грубо говоря, приближена к получению сертификата на новый тип пассажирского самолета. Это по карману далеко не каждому». Эксперт добавил, что со всеми аспектами относительно безопасности полетов и организации воздушного движения можно разобраться вполне «безболезненно».

Анастасия Леонтьева