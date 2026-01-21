«Поводов для оптимизма больше не стало»

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер вновь едут в Россию. Ранее они встречались в Давосе с российским представителем Кириллом Дмитриевым, итоги консультаций стороны оценили как позитивные. Уиткофф обещал перед вылетом в Москву встретиться и с украинской делегацией. Между тем Дональд Трамп, выступая с трибуны Всемирного экономического форума, подтвердил намерение пообщаться с Владимиром Зеленским, тогда как президент Украины вроде бы находится в Киеве. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе оценивает ситуацию с умеренным оптимизмом.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Стивен Уиткофф в рамках форума в Давосе дал сразу несколько интервью, где сообщил о большом прогрессе на переговорах по Украине. Ранее он вместе с коллегой Джаредом Кушнером встречался с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым. Стороны солидарно оценили переговоры как очень конструктивные и позитивные. Здесь нужно заметить, что это универсальная формула, которая по большому счету ничего не значит. Впрочем, и украинская делегация, которая находится на швейцарском курорте с той же целью, продемонстрировала позитивный настрой, мол, нужно договариваться.

В итоге Уиткофф сообщил, что вместе с Кушнером отправляется в Москву: русские сами попросили о встрече, и это очень важный сигнал. Кремль без подробностей подтвердил, что гости будут приняты на самом высоком уровне. Западные журналисты задавали Уиткоффу вопросы с изрядной долей скепсиса, мол, градус противостояния Москвы и Киева не дает поводов для оптимизма. Спецпосланник Трампа на все это отвечал в духе своего непосредственного руководителя: все страдают, мы хотим заключить сделку, чтобы все это закончилось. Также без какой-либо конкретики и оценок. Судя по всему, это будет седьмой визит Уиткоффа в РФ, а для Кушнера — второй.

Владимир Зеленский, так же как американские спецпосланники, ранее говорил о том, что в рамках последнего мирного плана Трампа согласовано 90% вопросов, однако недостающие 10% — самые важные и животрепещущие. Это в первую очередь территориальный вопрос, принадлежность Запорожской АЭС, гарантии безопасности Киеву, возможно, что-то еще. Но компромисса в этой части достичь до сего момента решительно не получалось, хотя в последний месяц шли активные переговоры. Сейчас по логике вещей должны быть проработаны новые варианты, как найти решение.

Между тем Владимир Зеленский в Давос не поехал и ранее высказал определенную критику в адрес США, которые, по его словам, не смогли остановить Путина. Дональд Трамп, выступая с трибуны форума, повторил тезис о том, что Путин хочет подписать мирное соглашение, и Зеленский тоже вроде как не против. При этом глава Белого дома заявил, что с украинским коллегой готов встретиться прямо здесь и сейчас — в Швейцарии. Может неудобно получиться. Впрочем, возможно, мы всего не знаем, и Зеленский инкогнито прибыл. В любом случае прогнозов не делаем и в очередной раз надеемся на лучшее. Хотя поводов для оптимизма больше не стало. В этом приходится соглашаться с западными коллегами.

Дмитрий Дризе