Трамп доволен переговорами Уиткоффа с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря работе его администрации конфликт на Украине никогда не перерастет в третью мировую войну. Он отметил, что доволен работой своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российской стороной.

По словам Дональда Трампа, российско-украинский конфликт дошел до той точки, когда его можно будет наконец решить. Если лидеры России и Украины на это не пойдут, «то они дураки», сказал американский президент. «А я знаю, что они не дураки»,— отметил он.

Дональд Трамп сообщил, что сегодня проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем временем Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 22 января планируют приехать в Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Лусине Баласян