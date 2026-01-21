На Кубани глава района после отставки опубликовал фрагмент «Лебединого озера»

Глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края Максим Бондаренко, уволенный в связи с утратой доверия, разместил в своем Telegram-канале видеозапись фрагмента балета «Лебединое озеро».

Максим Бондаренко

Фото: архив Максима Бондаренко

Экс-чиновник не ответил на вопросы “Ъ” о том, не был ли его аккаунт взломан и что означает отсылка к балетному спектаклю. Максим Бондаренко пояснил, что не готов обсуждать ситуацию по телефону.

Сообщение об отставке главы Приморско-Ахтарского муниципального округа опубликовала прокуратура Краснодарского края, которая в прошлом году инициировала проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. По данным надзора, Максим Бондаренко представлял губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, чиновник не принимал меры к урегулированию конфликта интересов при распоряжении земельным участком.

Информация о коррупционных правонарушениях, допущенных главой Приморско-Ахтарского муниципального округа, была передана главе региона в августе 2025 года. Губернатор Вениамин Кондратьев направил в совет муниципального образования заявление об отставке господина Бондаренко в связи с утратой доверия. Депутаты рассмотрели и удовлетворили заявление 21 января. Накануне в краевых СМИ появились сведения о том, что в служебном кабинете господина Бондаренко прошли обыски в связи с уголовным делом о коррупции. Официального подтверждения факта уголовного преследования чиновника “Ъ” не получил.

