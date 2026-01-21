В Совфеде рассказали о мерах против Telegram после сообщений о замедлении видео

Российские власти последовательно вводят меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих национальное законодательство. Об этом заявил замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин. Так он прокомментировал сообщения о проблемах с загрузкой видео в Telegram.

«Роскомнадзор последовательно применяет меры, — сказал он ТАСС. — С августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера». Он напомнил, что уже стали недоступны видеозвонки.

«Отчасти замедляется передача медиафайлов», — добавил господин Шейкин. Он порекомендовал соотечественникам «использовать только национальные мессенджеры».

16 января в Роскомнадзоре заявили «Ъ», что не применяют новых мер по ограничению работы Telegram.