В Гренландии и Канаде готовятся к американскому вторжению

Пентагону пока не давали указаний готовиться к каким-либо военным операциям в отношении Гренландии. Об этом 21 января со ссылкой на источники в министерстве сообщила газета The New York Times. В то же время в публикации отмечается, что взять остров под контроль американским военным было бы несложно.

Ранее президент США Дональд Трамп не дал ясного ответа на вопрос журналистов, готов ли он применить силу для завоевания датской автономии. На этом фоне премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что власти и население острова должны готовиться к возможному военному вторжению со стороны США. «Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя»,— признал он на пресс-конференции в Нууке. По его словам, уже принято решение о формировании рабочей группы в составе представителей всех ключевых местных органов власти. Главной задачей этой структуры станет подготовка к возможным сбоям в привычной жизнедеятельности острова. Среди прочего группа планирует разработать рекомендации относительно того, какие запасы гражданам стоит подготовить на черный день. Согласно опросам общественного мнения, 85% жителей Гренландии не хотят, чтобы их остров вошел в состав США.

К развитию событий по худшему сценарию начали готовиться и в Канаде, которую Дональд Трамп ранее не раз называл «51-м штатом США», а в Давосе в среду сказал, что «Канада существует благодаря США». Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в канадском парламенте в среду же сообщила, что в Оттаве всерьез опасаются, что если США вторгнутся в Гренландию, то Канада станет следующей. Вероятность такого сценария собеседники издания назвали «ненулевой». На этом фоне канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на источники в правительстве страны сообщила, что в Министерстве обороны Канады провели моделирование «гипотетического вторжения армии США в Канаду и ее потенциальной реакции». Из публикации следует, что к рассмотрению такого сценария канадские военные прибегли впервые за столетие и что они считают его «маловероятным». При этом в ходе моделирования стало ясно, что США могут завоевать Канаду менее чем за неделю, а ее военным останется лишь вариант продолжать борьбу повстанческими методами. Согласно последним опросам, 90% канадцев не хотят становиться американцами.

Елена Черненко