Квадратный полуметр

В 2025 году рынок первичного жилья Татарстана продолжил рост: медианная стоимость квадратного метра в новостройках республики выросла на 14,4%, достигнув к декабрю 235 тыс. рублей. Общее количество заключенных договоров долевого участия увеличилось на 6,4%, однако суммарная площадь проданного жилья практически не изменилась — покупатели стали активнее выбирать квартиры меньшей площади. В Казани тренд оказался еще заметнее: при росте числа сделок на 6% общая площадь проданного жилья сократилась на 4%, а цена «квадрата» в новостройках выросла на 14,3%, превысив 257 тыс. рублей. Эксперты связывают подорожание квартир с ростом издержек застройщиков, льготными ипотечными программами и высокой стоимостью кредита на вторичном рынке.

В конце декабря 2025 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках в целом по Республике Татарстан составила 235 тыс. рублей. Она увеличилась за год на 14,4%, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

Всего по итогам 2025 года, по данным сервиса «Пульс продаж новостроек», на рынке новостроек Татарстана было заключено 16,4 тыс. договоров долевого участия, общая площадь проданных объектов превысила 750 тыс. кв. м. На рынке вторичной недвижимости Татарстана также произошло увеличение медианной стоимости квадратного метра — на 7% за год, до 158 тыс. рублей.

На рынке новостроек отмечается новая тенденция. По сравнению с 2024 годом число проданных квартир выросло на 6,4%, при этом их общая площадь осталась практически неизменной. Как сообщил «Ъ Волга-Урал» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, площадь всех объектов, выставленных на продажу в новостройках, увеличилась за год на 7%. Эти данные указывают на изменение структуры предложения, в рамках которого с рынка уходят наиболее бюджетные варианты с небольшой площадью.

По итогам 2025 года на рынке недвижимости Казани также зафиксирован рост цен как во вторичном, так и в первичном сегментах.

Медианная цена квадратного метра первичного жилья в столице Татарстана в декабре достигла 257 тыс. рублей, прибавив 14,3% за год. Объем сделок на первичном рынке Казани по итогам 2025 года увеличился относительно 2024 года на 6%: было заключено около 9,7 тыс. договоров долевого участия, а общая площадь проданного жилья при этом сократилась на 4% (до 433,2 тыс. кв. м), так как покупатели стали чаще выбирать квартиры меньшей площади.

«Увеличение стоимости квадратного метра новостроек связано с ростом издержек девелоперов, реализацией льготных ипотечных программ и высокой стоимостью обслуживания ипотеки на вторичном рынке. Таким образом, Татарстан и Казань в полной мере вписываются в общероссийский тренд, а не выбивается из него», – сообщила «Ъ Волга-Урал» аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым.

На вторичном рынке Казани медианная стоимость квадратного метра к концу года составила 195 тыс. рублей, увеличившись за год на 9,4%. При этом динамика в декабре была достаточно умеренной: рост относительно ноября составил 2%.

«В целом 2025 год можно охарактеризовать как период адаптации рынка к новым условиям. Без резких всплесков, но с постепенным восстановлением активности, особенно во второй половине года, на фоне ожиданий снижения ключевой ставки, интереса к рефинансированию и большого числа льготных программ со стороны застройщиков», – отметил Евгений Белокуров.

В 2025 году в Татарстане был достигнут рекордный объем ввода жилья — 3 млн 515 тыс. квадратных метров. На итоговой коллегии республиканского Минстроя глава ведомства Марат Айзатуллин отметил, что 38% от этого показателя пришлось на многоквартирные дома. Сейчас в республике действуют всего 654 разрешения на строительство многоквартирных домов, общая площадь строящегося жилья составляет 6 млн 159 тыс. кв. м, а градостроительный потенциал оценивается в 6 млн 740 тыс. кв. м.

Тем не менее отрасль сталкивается с трудностями: сроки сдачи перенесены для 54 из 603 строящихся многоквартирных домов, что составляет 6% от общего числа. Основными причинами задержек называются недостаточный уровень продаж квартир, низкая наполняемость эскроу-счетов, влияние высокой ключевой ставки, изменения в проектной документации и задержки с заключением первых договоров долевого участия.

В 2026 году наиболее вероятен сценарий постепенной стабилизации рынка недвижимости с сохранением умеренного роста цен и объемов сделок, отмечают эксперты.

«Основными драйверами останутся льготные ипотечные программы, потенциальное снижение ключевой ставки и сохранение интереса к новым проектам со стороны покупателей. Ключевыми рисками выступают возможное сокращение мер господдержки, рост издержек строительства, а также неопределённость макроэкономической ситуации. Существенное влияние могут оказать изменения в денежно-кредитной политике и динамика доходов населения», – заключила Кристина Гудым.

