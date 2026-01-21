В Швеции умерла принцесса Дезире

В Швеции на 88-м году жизни скончалась принцесса Дезире. О ее смерти сообщил Королевский двор.

Принцесса мирно ушла из жизни у себя дома — в замке Коберг в Вестергетланде, в окружении семьи. Она приходилась сестрой королю Швеции Карлу XVI Густаву.

«С домом семьи Сильфвершельд в Вестергетланде связано множество теплых семейных воспоминаний — это место в Швеции имело особое значение для моей сестры. Моя семья и я сегодня выражаем соболезнования детям принцессы Дезире и их семьям», — отметил монарх.

Принцесса Дезире (Дезире Елизавета Сибилла, баронесса Сильфвершельд) была третьей дочерью принца Густава, герцога Вестерботтенского, и принцессы Сибиллы Саксен-Кобург-Готской. Она была вдовой барона Никласа Сильфвершельда (1934–2017), проживала в замке Коберг и оставила после себя троих детей с семьями.