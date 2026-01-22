Вход в Ярославский музей-заповедник сделают бесплатным на один день

25 января вход на территорию Ярославского музея-заповедника и посещение его экспозиций будут бесплатными в связи с празднованием 161-го дня рождения музея. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Для посещения необходимо будет получить бесплатные билеты в кассах и онлайн. Всего с 10:00 до 20:00 на территории музея и в его филиалах пройдет порядка 30 событий: экскурсии по выставкам «История Ярославского края XVI – XVIII вв.», «Слово о полку Игореве», «Ярманка», «Трапеза по-ярославски», «Ярославский электротеатр. Начало XX века», «1914 – 1918: истории людей забытой войны», «Топоры и медведи», «Сокровища Ярославля». В зале «Классика» состоится показ фильма «Церковь Иоанна Предтечи, что в Толчковой слободе».

Мероприятия запланированы и в филиалах музея: Мемориальном доме-музее Л. В. Собинова, Музее боевой славы, музее «Космос».

Алла Чижова