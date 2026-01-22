В Черноземье 23 января ожидается морозная и пасмурная погода, до –19°C

В пятницу, 23 января, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –8°C до –19°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –8°C до –11°C. В течение дня будет морозно и пасмурно. Ветер восточный, до 9 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –13°C до –15°C, а порывы ветра составят не более 9 м/с. Прогнозируется морозная и пасмурная погода.

В Курске утром и днем температура воздуха составит –11°C, вечером опустится до –13°C, ночью будет –14°C. На протяжении всего дня будет морозно и пасмурно. Ветер до 9 м/с.

В Липецке также будет морозная и пасмурная погода. Утром температура воздуха составит –15°C, днем будет –14°C, вечером опустится до –16°C, а ночью — до –18°C. Северо-восточный и восточный ветер с порывами до 8 м/с.

В Орле в течение дня будет морозно и пасмурно. Утром температура воздуха составит –13°C, днем поднимется до –12°C, вечером опустится до –15°C, а ночью — до –16°C. Ветер — до 10 м/с.

В Тамбове ожидается морозная и пасмурная погода, временами возможны прояснения. Утром температура составит –16°C, днем поднимется до –13°C, вечером опустится до –17°C, а ночью — до –19°C. Ветер с порывами до 6 м/с.

Алина Морозова