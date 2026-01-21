Евросоюз склоняется к жесткому ответу США

В преддверии экстренного саммита ЕС 22 января, созванного исключительно в целях поиска скоординированного ответа на угрозу президента США Дональда Трампа заполучить Гренландию силой, лидеры европейских стран ужесточили свои подходы. Спустя пару дней колебаний Германия, выступавшая в группе осторожничающих стран, считающих, что конфронтации с Трампом еще можно как-то избежать, присоединилась к Франции, которая с самого начала агитировала за применение Брюсселем так называемой торговой базуки — механизма, включающего введение в отношении США повышенных пошлин, ограничение экспорта стратегических товаров и/или исключение американских компаний из тендеров. Но говорить об абсолютном единстве внутри ЕС по стратегии реагирования на заявления из Белого дома все еще преждевременно.

Как и в случае со многими чувствительными темами, разногласия относительно того, как именно ЕС должен отреагировать на заявления и угрозы Дональда Трампа в адрес Гренландии, вновь разделили страны Евросоюза. В начале недели стало очевидно, что внутри блока сложилось два противоположных лагеря: те, кто все еще уверен в том, что серьезной конфронтации со Штатами можно избежать, и те, кто предпочел не миндальничать с главой Белого дома и готовиться к серьезному сопротивлению.

Так, еще 19 января главы МИД Германии и Италии Йоханн Вадефуль и Антонио Таяни, выступая вместе с главой крупнейшей фракции в Европарламенте — лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером, заявили, что ЕС не следует публично клеймить США, а вместо этого лучше выражать свою обеспокоенность в частном порядке.

При этом единогласную поддержку эта линия не получила даже внутри политических кругов самой Германии. Например, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, наоборот, сразу публично поддержал предложение Франции, выступившей в роли «злого полицейского», перейти к таким ответным мерам, как механизм антипринуждения (Anti-Coercion Instrument, ACI), если Трамп действительно введет новые торговые пошлины против европейских стран.

Это торговое оружие, получившее для простоты название «торговая базука», включает в себя широкий спектр карательных мер вроде введения пошлин, ограничения экспорта стратегических товаров и исключения американских компаний из тендеров.

В конце концов, как следует из внутренней записки высокопоставленных представителей правящей в Германии коалиции, полученной изданием Politico, членов кабинета призвали «не болтать», чтобы не ослаблять своими мнениями в духе кто в лес, кто по дрова скоординированный ответ ЕС.

На этом фоне немцев за их внутренний разброд и нерешительность то и дело критиковали французы, которым Дональд Трамп в довесок к дополнительным 10-процентным пошлинам за противодействие попыткам захватить Гренландию пригрозил еще и тарифом 200% на французское вино и шампанское.

Однако к среде, 21 января, Берлин и Париж смогли, судя по всему, прийти к общему знаменателю.

Как сообщили Politico пять европейских дипломатов, Германия ужесточила свою позицию и согласилась вместе с Францией просить Еврокомиссию на экстренном саммите 22 января рассмотреть возможность применения ACI. В последний раз в ЕС, никогда прежде не использовавшем этот мощный инструмент, рассматривали возможность применить его против США в 2025 году, когда Дональд Трамп ввел односторонние пошлины против блока. Но потом от этой идеи отказались.

Сейчас же в ряде европейских столиц посчитали, в данный момент сложилась куда более серьезная ситуация, чем прошлым летом. «Решимость (задействовать ACI.— “Ъ”) сохраняется уже несколько дней. Мы почувствовали в ходе наших двусторонних переговоров, что существует очень широкая поддержка того, что ЕС должен быть готов ко всем сценариям, и это также включает в себя готовность к обсуждению всех возможных инструментов»,— отметил тому же Politico один из немецких дипломатов.

В свою очередь, «сближение с немцами» признал в беседе с изданием и представитель Парижа. «У них происходит пробуждение сознания, что мы должны перестать быть наивными»,— заявил высокопоставленный французский чиновник, подразумевая готовность Берлина пойти на крайние меры и дать зеленый свет на применение «торговой базуки». Как считается, ключевым моментом в ужесточении позиции Германии по ответным мерам на действия Трампа стала поддержка этого шага со стороны промышленных кругов страны, решивших, что немецкая экономика и так уже настолько серьезно затронута американскими тарифами, что в случае ответных мер Вашингтона ей будет практически нечего терять.

Объединение усилий в противостоянии Трампу Парижа и Берлина, нередко именуемых «осью Евросоюза», стало важным фактором в плане консолидации и ужесточения позиции всего объединения.

Впрочем, для принятия решения о задействовании AСI за рабочим ужином лидеров на саммите в четверг, 22 января, потребуется поддержка как минимум 15 стран ЕС. И прежде всего, уверены многие, важным проявлением единства стала бы поддержка этой инициативы со стороны премьера Италии Джорджи Мелони. Но Рим пока что дает понять, что настроен на деэскалацию путем переговоров с Дональдом Трампом.

«Нам нужно быть очень умеренными, потому что наша цель — не воевать с американцами»,— отметил глава итальянского МИДа Антонио Таяни, отвечая на прямой вопрос, насколько жесткую позицию в ответ на угрозы Трампа из-за Гренландии должен занять Брюссель. И сообщил, что в состоявшемся на днях телефонном разговоре премьера Мелони с президентом США она заявила ему, что Европа недовольна новыми американскими пошлинами, но хочет «добиться хороших результатов и взаимовыгодного соглашения».

Схожую позицию выразил 21 января и министр финансов Польши Анджей Домански. «Деэскалация, безусловно, является предпочтительным путем. Нет необходимости в дальнейшей эскалации ситуации, но в то же время европейский ответ должен быть твердым, и мы, еще раз, не позволим никому нас разделить»,— сказал он в интервью CNBC в Давосе.

На фоне сближения позиций Франции и Германии очевидно, что в остающиеся до экстренного саммита в Брюсселе часы давление на Рим, Варшаву и другие более или менее значимые, но колеблющиеся страны будет нарастать. Однако понять, насколько убедительными окажутся доводы канцлера Фридриха Мерца и главы Елисейского дворца Эмманюэля Макрона, можно будет не раньше окончания ужина лидеров поздним вечером четверга.

Наталия Портякова