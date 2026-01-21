Главным арт-объектом «Архстояния» станет 15-метровый «Розовый сон»

Главным арт-объектом фестиваля «Архстояние», который пройдет с 23 по 26 июня в Никола-Ленивце, станет «Розовый сон» архитектора Антона Кочуркина — 15-метровый розовый лабиринт из запутанных лестниц.

Фото: Архстояние Фото: Архстояние

«Конструкция представляет собой лабиринт, в котором каждый поворот может подарить остановку для размышлений, встречу с собой, с другими, с окружающей природой»,— сообщается в пресс-релизе организаторов фестиваля (есть у “Ъ”).

«Из 12 входов до вершины ведут только 2. Те, кто достигают нужной площадки, — имеют возможность нырнуть в невесомость сеток-паутинок, по которым в непривычном для тела, но приятном покачивании можно скатиться на землю»,— отмечается в сообщении.

«Архстояние» в этом году, как сообщают организаторы, предстанет игрой-путешествием, где главную роль играет зритель. Ключевая идея — отсутствие единственно правильного маршрута. Участники самостоятельно выбирают, куда идти и что смотреть, а ценность приобретает не объект, а опыт пути.