Главным арт-объектом «Архстояния» станет 15-метровый «Розовый сон»

Главным арт-объектом фестиваля «Архстояние», который пройдет с 23 по 26 июня в Никола-Ленивце, станет «Розовый сон» архитектора Антона Кочуркина — 15-метровый розовый лабиринт из запутанных лестниц.

Фото: Архстояние

Фото: Архстояние

«Конструкция представляет собой лабиринт, в котором каждый поворот может подарить остановку для размышлений, встречу с собой, с другими, с окружающей природой»,— сообщается в пресс-релизе организаторов фестиваля (есть у “Ъ”).

«Из 12 входов до вершины ведут только 2. Те, кто достигают нужной площадки, — имеют возможность нырнуть в невесомость сеток-паутинок, по которым в непривычном для тела, но приятном покачивании можно скатиться на землю»,— отмечается в сообщении.

«Архстояние» в этом году, как сообщают организаторы, предстанет игрой-путешествием, где главную роль играет зритель. Ключевая идея — отсутствие единственно правильного маршрута. Участники самостоятельно выбирают, куда идти и что смотреть, а ценность приобретает не объект, а опыт пути.

Нынешний фестиваль проводится уже в 20 раз

Нынешний фестиваль проводится уже в 20 раз

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости фестиваля прогуливаются в парке

Гости фестиваля прогуливаются в парке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Участники фестиваля

Участники фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Гости фестиваля отдыхают на гамаках

Гости фестиваля отдыхают на гамаках

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Выступление танцовщицы

Выступление танцовщицы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Гости фестиваля

Гости фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Гости в арт-парке «Николо-Ленивец»

Гости в арт-парке «Николо-Ленивец»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Хореографический спектакль «Состояние Леса»

Хореографический спектакль «Состояние Леса»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Ночной концерт в рамках фестиваля

Ночной концерт в рамках фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Зрители на ночном концерте

Зрители на ночном концерте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Выступление группы Oligarkh и казачьего хора «Талан»

Выступление группы Oligarkh и казачьего хора «Талан»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Рэп-исполнитель Дельфин во время выступления

Рэп-исполнитель Дельфин во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Зрители на ночном концерте

Зрители на ночном концерте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

Все арт-объекты выполнены в белом цвете в рамках символического «Белого города»

Все арт-объекты выполнены в белом цвете в рамках символического «Белого города»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На время фестиваля в парке появилось 13 арт-объектов и пространственных инсталляций

На время фестиваля в парке появилось 13 арт-объектов и пространственных инсталляций

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В рамках «Белого города» были возведены аэровокзал, лечебница, музей, летняя школа, площадь церемоний и даже горсовет

В рамках «Белого города» были возведены аэровокзал, лечебница, музей, летняя школа, площадь церемоний и даже горсовет

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В программе пяти музыкальных площадок — концерт среди 100 костров, выступление в березовой роще и другие масштабные шоу

В программе пяти музыкальных площадок — концерт среди 100 костров, выступление в березовой роще и другие масштабные шоу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Среди хедлайнеров на главной сцене: Антоха МС &amp; Уфимский бэнд ЛАУД, рэп-исполнитель Дельфин, певица Линда, DRIADA и группа Oligarkh

Среди хедлайнеров на главной сцене: Антоха МС & Уфимский бэнд ЛАУД, рэп-исполнитель Дельфин, певица Линда, DRIADA и группа Oligarkh

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В ночную программу входили выступления Huun Huur Tu с Geju (горловое пение), POLE, Wozhd, Татьяны Калмыковой

В ночную программу входили выступления Huun Huur Tu с Geju (горловое пение), POLE, Wozhd, Татьяны Калмыковой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Выступление артистов на фестивале

Выступление артистов на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

С площадью более 650 га «Никола-Ленивец» является крупнейшим арт-парком Европы

С площадью более 650 га «Никола-Ленивец» является крупнейшим арт-парком Европы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

За всю историю в парке было выставлено более 101 арт-объекта российских и зарубежных авторов

За всю историю в парке было выставлено более 101 арт-объекта российских и зарубежных авторов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участница фестиваля

Участница фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Продажа картофельных чипсов у павильона «Бульбочка» на фестивале

Продажа картофельных чипсов у павильона «Бульбочка» на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Арт-инсталляция

Арт-инсталляция

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Посетители фестиваля

Посетители фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Выступление артистов на фестивале

Выступление артистов на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники фестиваля

Участники фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости на фестивале

Гости на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фестиваль «Архстояние-2025»

Фестиваль «Архстояние-2025»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вход на территорию фестиваля

Вход на территорию фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Арт-инсталляция

Арт-инсталляция

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Выступление танцовщицы

Выступление танцовщицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Зрители на фестивале

Зрители на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости фестиваля

Гости фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Инсталляции в виде пирамид

Инсталляции в виде пирамид

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Участники фестиваля

Участники фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости фестиваля

Гости фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гости фестиваля фотографируются у водоема

Гости фестиваля фотографируются у водоема

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Арт-инсталляция

Арт-инсталляция

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

