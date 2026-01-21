Трамп обвинил НАТО в несправедливом отношении к США

Планы США на Гренландию не могут навредить НАТО, заявил Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Одновременно он выступил с критикой альянса, так как «НАТО относится к США крайне несправедливо».

«Мы так много даем, а взамен получаем так мало, — заявил Дональд Трамп. — Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО и Европе».

Что касается желания Вашингтона взять под контроль датскую автономию, он предложил Гренландии и остальному миру выбор: «Вы можете сказать "да", и мы будем вам очень благодарны, или вы можете сказать "нет", и мы это запомним».

«Сильная и безопасная Америка означает сильное НАТО», — добавил президент США.