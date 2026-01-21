США ускорят темпы производства оружия

США построят новые заводы, чтобы ускорить производство вооружений, заявил президент Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Хорошая новость заключается в том, что сейчас у нас самое лучшее («военное» – прим. «Ъ») оборудование в мире. Мы начнем производить его гораздо быстрее. Будут построены дополнительные заводы, и все деньги, которые раньше шли на обратный выкуп акций, будут направлены на строительство предприятий»,— рассказал господин Трамп.

В начале января президент США раскритиковал оборонные предприятия за низкую скорость производства вооружений. По его словам, оборонные подрядчики выплачивают огромные дивиденды акционерам и выкупают акции вместо инвестиций в заводы и оборудование. Президент пригрозил прекратить сотрудничество с одним из подрядчиков Пентагона — компанией Raytheon, если она не будет наращивать производство.

В конце декабря журнал Military Watch Magazine писал, что поставки американского оружия на Украину истощили запасы США. По данным издания, ситуация может отразиться на оперативных возможностях американской армии.