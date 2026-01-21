В Югре офтальмолога осудили за взятки в виде оплаты туристических путевок

Ханты-Мансийский районный суд (ХМАО-Югра) вынес приговор заведующему отделением «Окружной клинической больницы» — врачу-офтальмологу по делу о взятках, сообщили в пресс-службе судов Югры. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно в получении взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что с января 2016 по август 2020 года осужденный сообщал до проведения аукциона информацию о медицинских изделиях и расходных материалах, закупку которых отделение планировало производить. Это позволяло взяткодателю заранее приобрести необходимые товары у производителей, для последующего выигрыша в аукционе, а также для своевременной поставки указанных товаров, установленных контрактами.

В обмен на передачу сведений осужденный получал имущественные выгоды в виде оплаты туристических путевок для себя и членов семьи. Общая сумма взятки превысила 2,8 млн руб.

Суд учел признание вины и другие смягчающие обстоятельства при вынесении приговора, и назначил ему 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Осужденный также должен выплатить штраф в размере 2,8 млн руб.

Полина Бабинцева