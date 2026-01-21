Олимпиада покажется официально

В России официально покажут Олимпиаду впервые за четыре года, сообщает пресс-служба Минспорта. Правда, речь не о телевизионной трансляции. Посмотреть Игры можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. Зрителям будут бесплатно доступны все мероприятия в прямом эфире и записи. Сервис приобрел права на показ через посредника у международной компании, которая работает с олимпийским контентом. Ее название не раскрывается, как и сумма сделки. Стартует Олимпиада 6 февраля, она пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Что официальный показ Игр дает зрителю и сервису? На этот вопрос “Ъ FM” ответил гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «Если права купили, значит, политические препятствия были устранены, а заплаченная Okko цена устроила лицензиара. Не вижу в этом никакого чуда или выходящего из ряда вон события. Okko в принципе делает очень большой упор на спортивный контент, в том числе эксклюзивный, наверняка там очень хорошо ориентируются на рынке этих прав. В том, что они приняли решение усилить свою библиотеку еще и трансляцией Зимних олимпийских игр, проглядывается определенная последовательность. Скорее, это стоит расценивать как некое имиджевое решение для того, чтобы усилить акцент на позиционировании сервиса как источника спортивного контента. Если кто-то захочет, помимо Олимпиады, посмотреть и другие соревнования, то придется докупать подписки. Экономический эффект от агрегации целевой аудитории спортивных трансляций площадка тоже увидит, даже несмотря на то, что сильно на контенте с Зимних игр не заработает. Хотя ей же ничто не мешает в него вставлять рекламные блоки, которые всегда предусмотрены в таких случаях».

Учитывая наценку посредника и имиджевую ценность сделки, эксперты на телерынке оценивает сумму контракта примерно в €10 млн. Для сравнения — соглашение Международного олимпийского комитета с телеканалом NBC на две олимпиады 2034-го и 2036-го годов стоит $3 млрд. Несмотря на то, что российских спортсменов сейчас будет не так много, посмотреть Игры все же стоит, считает спортивный обозреватель “Ъ” Алексей Доспехов:

«Мне кажется, что, по крайней мере, фигурное катание станет, как обычно, хитом просмотров. За ним следят всегда. Участие сильных российских спортсменов явно добавит привлекательности этим трансляциям.

И не сомневаюсь, что и лыжные гонки, по крайней мере, те, в которых участвуют наши атлеты, будут охотно смотреть. Это же касается и хоккейного турнира, в котором впервые за более чем десятилетний перерыв примут участие суперзвезды НХЛ. Он наверняка привлечет внимание. При этом пока непонятно, сколько будет спортсменов в делегации от России, потому что еще продолжаются квалификационные соревнования. Но уже ясно, что она будет достаточно компактной. Что касается ее качественного состава, то, по крайней мере, за несколькими атлетами стоит последить достаточно внимательно, так как они имеют шанс занять высокие места. Речь, прежде всего, идет о фигуристах Аделии Петросян и Петре Гуменнике. При этом техническая составляющая в выступлении спортсменки, кажется, позволяет ей бороться не просто за медали, а даже за золото. В ближайшее время должны получить приглашения лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Они оба неплохо проявили себя во время недавней многодневки "Тур де Ски". Так что в дистанционных гонках они явно могут побороться за какие-то почетные места».

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к участию в играх в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. Среди тех, кто подтвердил участие, — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Астон О'Салливан