В Тамбовской области возбудили дело из-за квартиры матери бойца СВО без туалета

Силовики в Тамбовской области возбудили дело о злоупотреблениях после жалоб жительницы рабочего поселка Инжавино, матери пропавшего без вести участника СВО Нейли Конушкиной. Ей в виде соцподдержки выделили, по ее заявлению, непригодную для комфортной жизни квартиру площадью 13,9 кв. м без отопления и канализации. Об этом сообщили в прокуратуре региона, по итогам ее проверки начали расследование. Местные власти сообщили «Ъ-Черноземье», что тамбовчанка сама отказалась от ряда предложенных ей мер поддержки, включая другое жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими «существенное нарушение прав и законных интересов граждан» (ч. 1 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — четыре года лишения свободы). Конкретные фигуранты не раскрываются. По данным прокуратуры, в 2023-м по договору соцнайма Нейли Конушкиной и живещему с ней 40-летнему сыну Алексею Файзулину дали квартиру в рабочем поселке Инжавино: «В нарушение требований действующего законодательства предоставленное жилье не было обеспечено инженерными системами, а его площадь не достигала учетной нормы». Тамбовчанка, по данным «Ъ-Черноземье», после этого подала многочисленные жалобы в прокуратуру и другие учреждения.

Также надзорное ведомство сообщило, что суд уже удовлетворил иск о возложении на администрацию Инжавинского округа обязанности предоставить матери бойца СВО во внеочередном порядке «помещение, отвечающее установленным санитарным и иным техническим требованиям». Однако решение не вступило в законную силу.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в администрации округа, квартира из маневренного фонда на улице Котовского, 12А в Инжавино была предоставлена Нейли Конушкиной муниципалитетом в октябре 2023-го «в экстренном порядке». Это произошло еще до того, как ее сын стал участником СВО. При этом написать заявление о признании себя нуждающейся в жилом помещении, чтобы потом получить его по договору социального найма, тамбовчанка отказалась. Власти признали, что в квартире (фактически — комнате) действительно не было канализации, удобства находились на улице. Однако в помещении был ремонт, туда «приобрели и установили электрическое отопление».

«На момент обращения в поселке Инжавино имелось только это жилое помещение, других благоустроенных в муниципальной собственности не имелось»,— заявили в окружной администрации.

Впоследствии сын Нейли Конушкиной Алексей Файзулин подписал контракт с Минобороны РФ, получил в апреле 2025 года положенную единовременную денежную выплату в 600 тыс. руб. С 14 апреля прошлого года боец считается пропавшим без вести. В июле 2025-го мать участника СВО отказалась от выплаты «адресной социальной помощи» на ремонт спорного 14-метрового помещения и от соцуслуг на дому. В итоге за ней закрепили соцкоординатора, предложили переселиться в местный реабилитационный центр для пожилых «Серебряный бор».

«В ноябре Конушкиной предложили переселиться в другое благоустроенное жилое помещение маневренного фонда в Инжавино, которое было специально приобретено в муниципальную собственность и отремонтировано. От предложенного жилья она также отказалась»,— заверили в окружной администрации.

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти призвал не связывать напрямую разбирательство с участием сына Нейли Конушкиной в СВО. «История началась еще раньше. Женщине все это время шли и продолжают идти навстречу», — сказал он.

Сергей Калашников