«Гренландия — наша территория»: главное из выступления Трампа в Давосе
Трамп: США не будут применять силу в Гренландии
Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе. Президент США заявил, что только Штаты могут обеспечить безопасность Гренландии, поэтому он предложил «немедленно начать переговоры» о покупке острова. В своей речи Трамп упомянул и Украину. По его словам, урегулированием конфликта должны заниматься Европа и НАТО, а не американцы. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
Фото: Gian Ehrenzeller / Keystone / AP
О Гренландии
США пошли на глупость, «отдав обратно» Гренландию Дании. Это наша территория. Мы могли оставить ее себе, но не стали этого делать.
Штаты спасли Гренландию в ходе Второй мировой войны. Без нас вы бы говорили по-немецки и немного по-японски.
Только США могут обеспечить безопасность Гренландии, «этого куска льда». Поэтому я немедленно хочу начать переговоры о покупке.
Мы не будем использовать силу, чтобы забрать остров.
Штаты хотят получить Гренландию для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания опасных противников.
Гренландия нужна США для безопасности, а не для доступа к природным ресурсам.
Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии, это маленькая страна
О Европе и НАТО
США нужны сильные союзники, а не ослабленные.
Европа движется в неверном направлении, ее некоторые части стали неузнаваемыми.
Трамп назвал США экономическим двигателем планеты, заявив, что рост американской экономики приносит выгоду всем странам.
Ради сильного и единого Запада страны должны беспокоиться об энергетике, торговле и миграции.
США дают НАТО гораздо больше, чем получают взамен.
О военном конфликте на Украине
США не должны заниматься Украиной, это дело Европы. Союзникам следовало бы больше заниматься урегулированием.
Конфликт на Украине не начался бы, если бы выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы, виновные скоро будут наказаны.
И Путин, и Зеленский хотят достичь соглашения.
Сегодня встречусь с Зеленским.
Третьей мировой войны из-за конфликта на Украине не будет
О Венесуэле
Дела в Венесуэле идут фантастически хорошо, она станет зарабатывать еще больше после продажи нефти США.
США применили в Венесуэле оружие, о котором раньше никто не слышал.
Об экономике
Мир сталкивается с разрушительными последствиями экономической и миграционной политики, которых прежде не было.
США вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке.
Федеральные расходы США уже сокращены на $100 млрд за год.
США заключили торговые сделки, покрывающие 40% внешней торговли страны.
Производство природного газа в США достигло исторического максимума.