«Гренландия — наша территория»: главное из выступления Трампа в Давосе

Трамп: США не будут применять силу в Гренландии

Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе. Президент США заявил, что только Штаты могут обеспечить безопасность Гренландии, поэтому он предложил «немедленно начать переговоры» о покупке острова. В своей речи Трамп упомянул и Украину. По его словам, урегулированием конфликта должны заниматься Европа и НАТО, а не американцы. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Фото: Gian Ehrenzeller / Keystone / AP

О Гренландии

  • США пошли на глупость, «отдав обратно» Гренландию Дании. Это наша территория. Мы могли оставить ее себе, но не стали этого делать.
  • Штаты спасли Гренландию в ходе Второй мировой войны. Без нас вы бы говорили по-немецки и немного по-японски.
  • Только США могут обеспечить безопасность Гренландии, «этого куска льда». Поэтому я немедленно хочу начать переговоры о покупке.
  • Мы не будем использовать силу, чтобы забрать остров.
  • Штаты хотят получить Гренландию для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания опасных противников.
  • Гренландия нужна США для безопасности, а не для доступа к природным ресурсам.
  • Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии, это маленькая страна

О Европе и НАТО

  • США нужны сильные союзники, а не ослабленные.
  • Европа движется в неверном направлении, ее некоторые части стали неузнаваемыми.
  • Трамп назвал США экономическим двигателем планеты, заявив, что рост американской экономики приносит выгоду всем странам.
  • Ради сильного и единого Запада страны должны беспокоиться об энергетике, торговле и миграции.
  • США дают НАТО гораздо больше, чем получают взамен.

О военном конфликте на Украине

  • США не должны заниматься Украиной, это дело Европы. Союзникам следовало бы больше заниматься урегулированием.
  • Конфликт на Украине не начался бы, если бы выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы, виновные скоро будут наказаны.
  • И Путин, и Зеленский хотят достичь соглашения.
  • Сегодня встречусь с Зеленским.
  • Третьей мировой войны из-за конфликта на Украине не будет

О Венесуэле

  • Дела в Венесуэле идут фантастически хорошо, она станет зарабатывать еще больше после продажи нефти США.
  • США применили в Венесуэле оружие, о котором раньше никто не слышал.

Об экономике

  • Мир сталкивается с разрушительными последствиями экономической и миграционной политики, которых прежде не было.
  • США вводят пошлины против других стран с целью исправить нанесенный ими самими ущерб Америке.
  • Федеральные расходы США уже сокращены на $100 млрд за год.
  • США заключили торговые сделки, покрывающие 40% внешней торговли страны.
  • Производство природного газа в США достигло исторического максимума.

