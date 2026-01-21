«Гренландия — наша территория»: главное из выступления Трампа в Давосе

Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе. Президент США заявил, что только Штаты могут обеспечить безопасность Гренландии, поэтому он предложил «немедленно начать переговоры» о покупке острова. В своей речи Трамп упомянул и Украину. По его словам, урегулированием конфликта должны заниматься Европа и НАТО, а не американцы. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

О Гренландии США пошли на глупость, «отдав обратно» Гренландию Дании. Это наша территория. Мы могли оставить ее себе, но не стали этого делать.

Штаты спасли Гренландию в ходе Второй мировой войны. Без нас вы бы говорили по-немецки и немного по-японски.

Только США могут обеспечить безопасность Гренландии, «этого куска льда». Поэтому я немедленно хочу начать переговоры о покупке.

Мы не будем использовать силу, чтобы забрать остров.

Штаты хотят получить Гренландию для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания опасных противников.

Гренландия нужна США для безопасности, а не для доступа к природным ресурсам.

Дании слишком дорого обходится содержание Гренландии, это маленькая страна

О Европе и НАТО США нужны сильные союзники, а не ослабленные.

Европа движется в неверном направлении, ее некоторые части стали неузнаваемыми.

Трамп назвал США экономическим двигателем планеты, заявив, что рост американской экономики приносит выгоду всем странам.

Ради сильного и единого Запада страны должны беспокоиться об энергетике, торговле и миграции.

США дают НАТО гораздо больше, чем получают взамен.

О военном конфликте на Украине США не должны заниматься Украиной, это дело Европы. Союзникам следовало бы больше заниматься урегулированием.

Конфликт на Украине не начался бы, если бы выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы, виновные скоро будут наказаны.

И Путин, и Зеленский хотят достичь соглашения.

Сегодня встречусь с Зеленским.

Третьей мировой войны из-за конфликта на Украине не будет

О Венесуэле Дела в Венесуэле идут фантастически хорошо, она станет зарабатывать еще больше после продажи нефти США.

США применили в Венесуэле оружие, о котором раньше никто не слышал.