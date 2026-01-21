Трамп: Путин и Зеленский хотят мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский и украинский коллеги Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят достичь соглашения о мире на Украине. Этот вопрос он, в частности, обсудит на переговорах с господином Зеленским 21 января.

«Я общаюсь с президентом Путиным, я уверен, что он хочет подписать соглашение. Я работаю с президентом Зеленским, сегодня мы с ним встретимся, я надеюсь, что сейчас он в этом зале. Он тоже хочет прекратить эту войну»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на форуме ВЭФ в Давосе.

При этом он выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине — это дело Европы, а не Соединенных Штатов, поскольку его страна не имеет к этому «никакого отношения». Он также вновь повторил тезис о том, что при его президентстве боевые действия на Украине бы и не начались.

Лусине Баласян