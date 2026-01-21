Консультанта банка в Нижнем Тагиле осудили за хищение 6 млн рублей у вкладчиков

Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего финансового консультанта банка, похитившей с вкладов клиентов более 6 миллионов руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Она признана виновной по чч. 3, 4 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, в крупном и особо крупном размерах).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Суд установил, что 36-летняя Марина Захарова совершала преступления с августа по декабрь 2024 года. Осужденная, используя свои служебные полномочия, при оформлении документов на открытие, продление и закрытие банковских вкладов клиентов открывала на их имя депозитные и текущие счета, на которые вкладчики вносили деньги.

После этого она меняла контактную информацию вкладчиков, вписывая туда свои данные. Имея доступ к персональным данным клиентов, Захарова незаконно открывала банковские карты на имя потерпевших, переводила на них средства со счетов клиентов и обналичивала их в терминалах города.

Суд назначил Захаровой наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд обязал виновную возместить банку причиненный материальный ущерб.

Полина Бабинцева