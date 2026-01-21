УК в Невском районе планируют привлечь к ответственности за затопленный подвал

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга выявила затопление и ненадлежащее санитарное состояние подвала в многоквартирном доме по адресу: улица Коллонтай, 27, к. 3 в Невском районе. Решается вопрос о привлечении управляющей компании к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Смольного.

Также в рамках рабочего объезда специалисты Жилинспекции проверили качество зимней уборки придомовых территорий и общего имущества многоквартирных домов.

Особое внимание уделялось состоянию кровель, козырьков и карнизных свесов, а также очистке и обработке противогололедными материалами тротуаров и выходов из парадных.

Артемий Чулков