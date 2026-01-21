Чебоксарского предпринимателя приговорили к трем годам за гибель подростков в пожаре

Предпринимателя из Чебоксар приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении из-за гибели несовершеннолетних при пожаре в прицепе автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что летом 2025 года индивидуальный предприниматель, выполняя работы по благоустройству территории Чебоксар в рамках муниципального контракта, привлек к ним несовершеннолетних. При этом трудовые договоры с подростками не оформили и не провели инструктаж по технике безопасности.

8 августа 2025 года предприниматель организовал перевозку работников в прицепе легкового автомобиля. Там же находились оборудование и канистры с бензином. Во время движения произошло возгорание. Двое подростков получили ожоги, от которых спустя несколько дней скончались, еще двум был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признал вину частично. Суд переквалифицировал обвинение на нарушение требований охраны труда (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с осужденного около 4 млн руб.

Анна Кайдалова