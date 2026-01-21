Ульяновские депутаты отменили компенсации за домашнее обучение детей

В среду депутаты заксобрания Ульяновской области большинством голосов приняли законопроект, отменяющий компенсации за домашнее обучение детей.

Законопроект был подготовлен региональным министерством просвещения и воспитания. Согласно документу, компенсация, которая ранее предоставлялась родителям, которые перевели детей на семейное обучение, отменялась.

Как отмечается в пояснительной записке, ранее введение компенсации было направлено «на возможность осуществления контроля за получением образования», но по данным мониторинга «можно сделать вывод о росте количества родителей, выбравших для своего ребенка обучение в онлайн-школах, частных школах, не имеющих лицензию на образовательную деятельность». При этом, отмечают разработчики, родители не прикрепляются к региональной общеобразовательной организации для сдачи промежуточной аттестации, что затрудняет определение качества образования».

По данным министерства, компенсация затрат на семейное обучение в форме начального образования составляла в 2025 году на одного ребенка 35287 руб., для основного общего — 37447 руб., среднего — 42669 руб. Всего на сегодня в регионе на семейном обучении 2586 детей, при этом промежуточную аттестацию прошли только 29% 754 ребенка. Министерство отмечает, что экономия от отмены компенсации составит в 2026 году 17,7 млн руб. в 2027 году — 18,4 млн руб. Региональный министр просвещения Наталья Семенова также отметила, что «школа — это еще и воспитание», но у министерства нет информации, какая с такими детьми проводится воспитательная работа.

Родители детей, обучающихся на семейной форме обучения, выступают категорически против отмены компенсации, отмечая, что даже эта небольшая сумма была для них важной мерой поддержки. Об этом они заявляли в соцсетях, в обращениях в региональное минпросвещения.

Председатель комитета по соцполитике Сергей Шерстнев призвал депутатов поддержать законопроект, задавшись вопросом, «если только одна треть сдает промежуточные экзамены, то где учатся остальные?». Он также сослался на информацию Натальи Семеновой о том, что 20 детей учатся за рубежом. «Чему они там учатся и кто их учит?» — спросил господин Шерстнев, заметив, что его беспокоит прирост переходящих на семейное обучение, составивший за год более 800 учеников, при этом «многие проходят обучение в частных школах за пределами региона».

Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев также заявил о поддержке законопроекта, отметив, что партия выступает «за возврат к советской системе образования».

Напротив, фракция КПРФ выступила против поддержки законопроекта. Лидер фракции Виталий Кузин заявил, что сомневается в экономии средств для бюджета при отмене компенсаций, поскольку, вероятно, не меньше потребовалось бы для обучения этих детей в общеобразовательных школах. По его словам, проблему надо решать иначе — усилить контроль за образованием в частных школах, но не отменять компенсации, которые для многих играют немалую роль в семейном бюджете.

В итоге большинством голосов законопроект принят.

Точных данных, в каких регионах на сегодня есть такая компенсация, нет. По данным специалистов, занимающихся этой темой, по состоянию на 1 января 2026 года, подобные компенсации были в пяти регионах — Тульской, Тамбовской, Ульяновской, Свердловской областях, в Пермском крае. В 2013 году компенсации вводили в Омской области, но в 2018 году, когда расходы бюджета достигли 140 млн руб., отказались от них.

Сергей Титов, Ульяновск