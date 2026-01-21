В Куйбышевском районе Самары планируют расширить до четырех полос ул. Белорусскую

В Куйбышевском районе Самары планируется реконструкция ул. Белорусской, сообщили в правительстве региона.

«Такое решение стало следствием отклонения Градостроительным советом Самарской области в декабре 2025 года проекта комплексного развития территории Сухой Самарки из-за низкой пропускной способности расположенных рядом автомобильных дорог. Совет рекомендовал сначала обеспечить соответствующую транспортную доступность района, а затем приступать к реализации градостроительных проектов»,— говорится в сообщении.

Началась разработка проекта планировки территории, который предусматривает расширение дороги и моста через реку Татьянку до четырех полос движения, однако работы начнутся не ранее чем через 3-5 лет. Технические решения по реконструкции дороги будут разработаны при участии министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Параллельно администрация города разрабатывает решения для сокращения времени проезда по ул. Белорусской. Сбор аналитики на дороге осуществляют специально установленные датчики движения. В ближайшее время будут организованы дополнительные выезды из Волгаря: на ул. Софье Агранович и возле нового торгового центра.

Сабрина Самедова