Трамп: Европа движется в неправильном направлении

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые места в Европе неузнаваемы и причиной тому стали ошибки властей европейских стран. В числе прочего он раскритиковал миграционную политику этих государств.

«И я люблю Европу, и я хочу, чтобы в Европе все шло хорошо. Но все движется не в том направлении. В последние десятилетия в Вашингтоне и европейских столицах стало общепринятым мнение, что единственный способ развить современную западную экономику - это постоянно растущие госрасходы, неконтролируемая массовая миграция и бесконечный иностранный импорт»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на ВЭФ в Давосе.

