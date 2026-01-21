Специалисты «Росатома» заместили иностранный сервис турбин GE и Siemens

Сервисный центр компании «РИР Энерго», входящей в Росатом, полностью заместил иностранный сервис газовых турбин General Electric (GE) и Siemens. Об этом представители компании сообщили ТАСС.

По итогам 2025 года сервисный центр «РИР Энерго» полностью освоил цикл ремонта и обслуживания зарубежных газотурбинных установок (ГТУ) GE LM 2500, LM 6000, Siemens SGT 800 и SGT 600. Директор сервисного центра Александр Иконников заявил, что такие результаты подтверждают правильность выбранной стратегии развития собственных компетенций в сфере сервиса газовых турбин.

«Мы не только сохранили работоспособность оборудования и обеспечили бесперебойность поставок электроэнергии и мощности, но и существенно снизили число аварийных остановов для ремонта»,— сообщил господин Иконников. Сейчас работу полностью перевели в плановый и прогнозируемый режим, добавил он.

Теперь российские специалисты полностью контролируют техническое состояние оборудования ГТУ и дожимных компрессорных станций на объектах компании. В том числе они выполняют весь комплекс регламентных работ, которыми до 2022 года занимались представители заводов-изготовителей.

АО «РИР Энерго» зарегистрировано в апреле 2005 года, до конца апреля 2025 года компания работала под названием АО «Квадра». Сейчас она входит в АО «Росатом инфраструктурные решения». Компания ведет деятельность в 10 регионах Центрального федерального округа. Сервисный центр «РИР Энерго» был создан в 2023 году после ухода с российского рынка западных производителей энергетического оборудования.