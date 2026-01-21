Житель Марий Эл получил девять лет колонии за убийство отца

В Марий Эл суд признал 40-летнего жителя села Кузнецово виновным в убийстве отца и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, днем 18 октября 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 67-летним отцом. В ходе конфликта он нанес потерпевшему множество ударов, а затем шесть ножевых ранений.

После этого подсудимый вытолкнул раненого мужчину в подъезд. От полученных телесных повреждений отец скончался на месте происшествия.

Анна Кайдалова