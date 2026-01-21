Bloomberg: L’Occitane готовится вновь стать публичной

Французская косметическая компания L'Occitane, которую ее владелец миллиардер Рейнольд Гейгер в 2024 году вывел с биржи, рассматривает возможность снова провести IPO. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, L'Occitane обсуждает возможность размещения на американской бирже с банками JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Сообщается также, что она может провести IPO уже в текущем году.

В течение 14 лет с 2010 года акции компании торговались на Гонконгской фондовой бирже. В 2024 году Рейнольд Гейгер, владевший мажоритарной долей L'Occitane, выкупил все ее акции и сделал частной. Вся компания тогда оценивалась в €6 млрд. Она владеет 8 брендами, включая L'Occitane, Elemis, Sol De Janeiro, Melvita, и управляет примерно 3 тыс. магазинов в 90 странах. Продажи L'Occitane за финансовый год, завершившийся в марте 2025-го, составили €2,8 млрд.

По данным источников, пока L'Occitane только обсуждает условия возможного IPO, детали и точные даты неизвестны. В самой компании, а также в JPMorgan Chase и Morgan Stanley отказались комментировать информацию о возможном размещении.

Яна Рождественская