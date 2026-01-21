В Госдуме предложили не выдавать задержанных в другие регионы без суда

Депутаты Госдумы предлагают установить судебный контроль за переводом лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, в другие регионы. Проект соответствующих поправок к Уголовно-процессуальному кодексу внесли в нижнюю палату члены фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Ксения Горячева.

Согласно этому документу, в случае, если задержанный подлежит переводу в другой регион в связи с расследованием там уголовного дела, суды должны будут в обязательном порядке рассматривать его заявление о наличии угрозы жизни и здоровью в результате такого перевода. Сейчас, объясняют авторы проекта, имеются случаи, когда правоохранительные органы инициируют уголовное дело по месту рождения гражданина с целью принудительного возврата этого лица в данный субъект РФ. В результате человека этапируют под стражей в другой регион часто против его воли.

В своем Telegram-канале господин Даванков пояснил, что законопроект стал реакцией на дело Айны Манькиевой из Ингушетии, которую силой пытались вернуть в семью. 21-летнюю девушку задержали в Москве по заявлению о краже, которое написала ее собственная мать. История получила широкий резонанс, и девушку в итоге освободили.

Но не все подобные случаи заканчиваются хорошо, констатировал депутат Даванков. «Отдельно обсудим закон с правозащитниками,— пообещал он.— В регионах, где часто нарушаются права женщин, объективность проверок может быть под сомнением».

Анастасия Корня