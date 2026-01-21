Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Экономист из Уфы Азат Янгиров получил пять лет колонии за превышение полномочий

Кировский райсуд Уфы приговорил бывшего ректора Института развития образования Башкирии Азата Янгирова к пяти годам колонии общего режима и запретил ему в течение двух лет руководить образовательными учреждениями.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господину Янгирову вменялось вымогательство у подчиненных сотрудников части премий за попустительство и покровительство на службе. Всего, считает следствие, бывший руководитель учреждения и бывший проректор Уфимского университета науки и технологий получил 1,5 млн руб.

В конце мая 2024 года доктора экономических наук арестовали по обвинению в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере (пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Кировский районный суд, признав Азата Янгирова виновным, переквалифицировал действия ученого на превышение должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Олег Вахитов