Суд в Башкирии вынес приговор «трейдеру» из ХМАО

Октябрьский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю Ханты-Мансийского автономного округа, признанному виновным в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Марате Зиннурове.

Как сообщает прокуратура республики, с января 2019 года по январь 2020 года подсудимый вместе с соучастниками обещал потерпевшим высокую прибыль от торговли на финансовых биржах через виртуальную платформу, в результате чего у 114 человек было похищено более 101 млн руб.

Суд назначил подсудимому наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, взыскал сумму ущерба. Его банковские счета арестованы.

Уголовные дела в отношении трех его соучастников, включая организатора, находятся на рассмотрении в суде.

