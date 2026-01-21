Товары обеспечат платежом

Правительство планирует усилить борьбу с серым импортом. Речь о системе подтверждения ожидания товаров. Механизм может полноценно заработать к июлю этого года, пишут «Ведомости». Предприниматели должны будут еще до ввоза продукции на территорию России направить так называемый обеспечительный платеж. Его размер пока не раскрывается. Мера позволит гарантировать поступление НДС в бюджет. За счет усиления контроля над сбором налогов власти только в 2026-м году намерены привлечь в казну дополнительные 50 млрд руб. На первоначальном этапе система затронет только автомобильные перевозки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Импортерам придется кардинально поменять подход к своей работе, считает основатель платформы Digital ВЭД Анна Фомичева. По ее словам, в рамках процесса обеления цены на некоторые категории товаров могут значительно вырасти: «Система подтверждения товаров — это еще один пункт, который ляжет грузом на малый и средний бизнес. Пока эта система подтверждения товаров касается только автотранспорта, но я думаю, что это распространится на все виды перевозок. Один из пунктов состоит в том, что предприниматель должен подтвердить, что товар идет ему, и внести обеспечительный платеж. Вопрос даже не в том, что предпринимателю придется еще больше взаимодействовать с налоговой, отправлять все подтверждения.

Введение обеспечительного платежа означает, что малому и среднему бизнесу нужно будет работать с оборотными денежными средствами, перестраивать систему оплаты. Я считаю, что эта мера только сделает еще хуже, потому что деньги замораживаются, а они должны работать. Любой предприниматель в сфере товарки понимает, что не всегда есть отсрочки у поставщиков, нужно вносить аванс поставщику за товар 30/70, и не всегда есть возможность оплатить это все заранее. Будет очередной подъем цен на электронику и одежду. Эти товары точно будут под особым контролем: они первые в очереди на обеление, следовательно, первые и на поднятие цен. Затем подорожает все, что так или иначе придется обелять».

В конце 2025-го Владимир Путин объявил об обелении экономики, в том числе и через борьбу с серым импортом. Речь идет и о контроле над незаконным оборотом товаров на внутрироссийском рынке. При этом само понятие серого импорта довольно размыто в правовом поле, отмечает таможенный юрист Михаил Шавернев: «У нас операции могут быть либо законными, либо незаконными. И многие сами не знают, что они подразумевают, когда говорят "серый импорт". В целом получается, что соседние государства предоставляют некоторым предпринимателям льготные условия перемещения и меньше контроля. В связи с этим на наш рынок поступает большое количество товаров, оформленных в других странах ЕАЭС по более низким ставкам и с более мягкими требованиями к подтверждению страны происхождения.

В России такие товары пришлось бы оформлять сложнее — с большим количеством документов, особенно если речь идет о санкционной продукции. Соответственно, те, кто ввозит товары напрямую и легально, оказываются в худшем положении, чем те, кто использует страны-посредники. Многие, кто этим занимаются, продают на маркетплейсах, в маленькие магазинчиках, на рынках и так далее. Некоторые вообще не понимают, как устроен документооборот, декларирование и так далее. То есть они даже не пытаются озаботиться получением этих документов».

Осенью Федеральная таможенная служба усилила проверки грузовиков на границах России с Казахстаном и Китаем. У десятков тысяч машин выявили нарушения. По данным “Ъ”, ужесточение контроля было началом активной борьбы с серым импортом. Ожидается, что на внедрение системы обеспечительных платежей для поставщиков зарубежных товаров потратят примерно 16,5 млрд руб.

Никита Путятин