СКР возбудил дело после нападения ротвейлера на 4-летнего мальчика в Раменском

СКР возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на четырехлетнего мальчика в подмосковном Раменском. Проверку также проводит территориальный отдел полиции. Результаты проверки поставили на контроль в управлении прокуратуры по Московской области.

Инцидент произошел 16 января в коттеджном поселке «Мининская Поляна». По данным следствия, собака породы ротвейлер подбежала к ребенку с соседнего участка и напала на него. Пострадавшего госпитализировали, ему диагностировали рану голени и уха.

В прокуратуре отметили, что собака гуляла без намордника. Сотрудники надзорного ведомства рассмотрят вопрос о подаче иска к хозяевам собаки о компенсации морального вреда и трат на лечение мальчика.

Никита Черненко