ВТБ вошел в число лидеров среди работодателей по версии HeadHunter

Банк ВТБ занял второе место в рейтинге лучших работодателей России по итогам 2025 года, составленном сервисом HeadHunter. Это вторая подряд годовая позиция кредитной организации в топе крупнейших компаний всех отраслей.

Рейтинг включил около 1800 компаний из 41 отрасли экономики. Участие в голосовании приняли соискатели со всей страны, включая Самарскую область. Они отдали более 692 тыс. голосов.

Оценка работодателей проводилась на основе отзывов соискателей, участвовавших в опросе. В число финалистов вошли компании, получившие наибольшее количество поддержки от кандидатов.

Евгений Чернов